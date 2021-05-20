В Орше парень украл у жителя Москвы 25 тысяч российских рублей и паспорт

В Орше парень украл у жителя Москвы 25 тысяч российских рублей, сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Москвич приехал в Чашникский район, чтоб навестить могилы своих предков. Возвращаясь с малой Родины, он купил билет на ночной поезд из Орши. Немало выпив спиртного в гостинице, москвич отправился гулять по городу. Во время прогулки мужчина познакомился с двумя местными жителями, которых попросил проводить его до вокзала. Во время прощания на привокзальной площади 23-летний оршанец вытащил из кармана потерпевшего билет, паспорт и 25 тысяч российских рублей. Подозреваемый поменял и потратил деньги, а билет и паспорт выбросил. Потерпевший же не смог сесть на поезд в состоянии сильного опьянения и без билета. Утро он провел в милиции.

В отношении жителя Орши возбуждено уголовное дело.