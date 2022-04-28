У жительницы Витебска кибермошенники похитили с карточки 480 рублей

Происшествия
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Девушка, прожившая в Швеции около 10 лет, около полугода назад вернулась в Беларусь. Однако столкнулась с проблемой. Денежные средства, которые переводил муж-иностранец перестали поступать на карту, и она решила выставить на одной из торговых площадок вещи на продажу.

На объявление быстро отозвался покупатель. В ходе переписки он убедил молодую женщину перейти по вредоносной фишинговой ссылке и ввести данные паспорта и банковской карты. Потерпевшая доверилась мошеннику и выполнила просьбу.

Спустя время девушка опомнилась, но было уже поздно, мошенники успели списать с карты 480 рублей.

За два месяца в Витебской области свыше 260 человек стали жертвами кибермошенников

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