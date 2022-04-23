«Синий дом» в Витебске перекрашивают в родной цвет — фото

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В Витебске начали покраску “синего дома”. Как сообщалось ранее, местными властями было принято принято решение покрасить дом в феврале текущего года.

По старой социалистической традиции, работы будут завершены к 1 мая.

Напомним, что уже несколько лет жители города настаивали на том, чтобы власти вернули зданию «исторический» синий цвет. В сентябре 2019 года «Витебский курьер» рассказывал о том, как в социальных сетях горячо обсуждали данную тему. «Синий дом» было предложено перекрасить в родной синий цвет.

В последний раз обращение граждан было направлено в Витебский горисполком более двух лет назад, 24 февраля 2020.

92% читателей «Витебского курьера» проголосовало за то, чтобы «синий дом» стал опять синим. Свершилось!

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Фото Александры ХОДЮКОВОЙ

В Витебске создали петицию, чтобы «синий дом» перекрасили в синий цвет (опрос)

синий дом
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