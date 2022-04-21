Министерство финансов США призвало платежные системы не работать с банками под санкциями из Беларуси и России

В управлении по контролю за иностранными активами Минфина США предупредили операторов платежных систем, что, принимая карты российских и беларуских банков под санкциями, они могут их нарушить

«Неамериканские операторы платежных систем, чьи карты выпущены финансовыми учреждениями, находящимися под санкциями, также могут нарушить регулируемые OFAC санкции, если они разрешают использовать эти карты в Соединенных Штатах», — говорится в сообщении ведомства.