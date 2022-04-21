Министерство финансов США призвало платежные системы не работать с банками под санкциями из Беларуси и России

В управлении по контролю за иностранными активами Минфина США предупредили операторов платежных систем, что, принимая карты российских и беларуских банков под санкциями, они могут их нарушить
«Неамериканские операторы платежных систем, чьи карты выпущены финансовыми учреждениями, находящимися под санкциями, также могут нарушить регулируемые OFAC санкции, если они разрешают использовать эти карты в Соединенных Штатах», — говорится в сообщении ведомства.
По новому законодательству физические и юридические лица в Штатах, включая американских операторов платежных систем с использованием кредитных карт и местных банков-эквайеров, не могут обрабатывать некоторые транзакции.
Речь идет о сделках, связанных с определенными иностранными финансовыми учреждениями, которые находятся под санкционными ограничениями. Исключение составляет наличие разрешения со стороны управления по контролю за иностранными активами.
Власти США призвали местных физических и юридических лиц быть осторожными при работе с неамериканскими операторами платежных систем.
Накануне стало известно, что российские банки, попавшие под санкции, все-таки не смогут эмитировать карты китайской системы UnionPay как замену Visa и Masterсard. Платежная система отказалась с ними сотрудничать из-за риска вторичных санкций.