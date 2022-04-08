Политзаключенного из Витебска Алексея Семенова перевели с «химии» в колонию

Люди Витебщины
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24-летнему политзаключенному Алексею Семенову ужесточили режим и перевели с «химии» в ивацевичскую колонию №5. Об этом сообщают беларуские правозащитники. Основанием называется «нарушение правил внутреннего распорядка в учреждении».

Алексей Семенов был осужден в Витебске к 2,5 годам «химии» по ст. 369 УК по обвинению в оскорблении представителя власти.

Согласно обвинению, Алексей в витебском инстаграм-сообществе оскорбил милиционера.

21 марта Алексей Семенов отбывал свой срок в исправительном учреждении №3 в Березе.

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Фото spring96.org

Алексей Семенов репрессии Витебск
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