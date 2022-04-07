Беларусы до 2023 года не смогут получать вид на жительство в Латвии

Латвийский Сейм во втором и окончательном чтении поддержал поправки в законе, которые предусматривают приостановку выдачи первичных разрешений на временное проживание гражданам Беларуси.

— Латвийский Сейм поддержал приостановку выдачи первых разрешений на временное проживание гражданам Беларуси до 30 июня 2023 года, — говорится в сообщении.

Отмечается, что за законопроект проголосовали 80 депутатов.

Сообщается, что поправками были предусмотрены и исключения в возможности выдачи разрешения на ВНЖ в нескольких случаях.

— К примеру, в случаях воссоединении семей, трудоустройства, необходимости учебы или же учебной практики, международной защиты, а также в государственных интересах или гуманитарных соображениях, — написано в сообщении.

Новый закон вступит в силу уже на следующий день после опубликования.

Тем временем у богатых белорусов могут отобрать «золотые паспорта».

Кроме того, в правительстве Эстонии приняли решение временно приостановить выдачу виз, а также видов на жительство гражданам Беларуси и России.