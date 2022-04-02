Руководитель белорусской общины Николаева погибла под российским ракетным ударом

Под завалами здания Николаевской облгосадминистрации 2 апреля нашли мертвой главу белорусской общины в области Татьяну Деменникову. Женщина работала в экономическом департаменте Николаевской областной государственной администрации и возглавляла областное национально-культурное общество белорусов «Голас Радзiмы»
Ее тело опознали родственники. Татьяна Деменникова стала одной из 38 жертв, погибших в результате обстрела 29 марта россиянами здания облгосадминистрации.
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