Руководитель белорусской общины Николаева погибла под российским ракетным ударом

Война
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Под завалами здания Николаевской облгосадминистрации 2 апреля нашли мертвой главу белорусской общины в области Татьяну Деменникову. Женщина работала в экономическом департаменте Николаевской областной государственной администрации и возглавляла областное национально-культурное общество белорусов «Голас Радзiмы»

Ее тело опознали родственники. Татьяна Деменникова стала одной из 38 жертв, погибших в результате обстрела 29 марта россиянами здания облгосадминистрации.

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