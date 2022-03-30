Сотни немецких врачей вызвались работать в Украине во время войны

В настоящее время около 800 врачей из Германии согласились работать в Украине и соседних странах.

Об этом заявил федеральный министр здравоохранения Карл Лаутербах в среду в Берлине, сообщает Spiegel.

По данным известнейшего еженедельного журнала Германии, Немецкая медицинская ассоциация позволяет врачам регистрироваться онлайн для работы в Украине. Целью является поддержка медицинской инфраструктуры в Украине и медицинское обслуживание беженцев в соседних странах.

Между тем, в Германии увеличивается помощь тяжелораненым, преимущественно с востока и запада Украины, сказал министр здравоохранения Германии. Согласно предварительным заявлениям Лаутербаха, Германия должна играть центральную роль в уходе за тяжелоранеными и тяжелобольными из Украины. В настоящий момент клиники Германии готовы принимать тысячи пациентов ежедневно.

По словам Министра, Германия также поставляет в Украину лекарства и другие товары медицинского назначения. Уход за беженцами в Германии также станет возможным как можно скорее на основе льгот, предусмотренных обязательным медицинским страхованием.