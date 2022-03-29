Силовики задержали руководство ВЭБ.РФ в Беларуси

В Беларуси сотрудники правоохранительных органов задержали сотрудников банка БелВЭБ, который явзяется «дочкой корпорации ВЭБ.РФ. В числе задержанных оказался председатель правления банка, бывший первый вице-премьер Беларуси Василий Матюшевский.

Матюшевский известен также по работе первым зампредом правления Нацбанка. На этом посту он проработал с 2001 по 2010 год. Затем, до 2014 года, был в топ-менеджменте БПС-Сбербанка, беларуской «дочки» российского банка СБЕР. А до 2018 года Василий Матюшевский занимал должность первого заместителя премьер-министра Беларуси. После чего ушел в руководство БелВЭБа.