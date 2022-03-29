Силовики задержали руководство ВЭБ.РФ в Беларуси

Политика
Опубликовано

В Беларуси сотрудники правоохранительных органов задержали сотрудников банка БелВЭБ, который явзяется «дочкой корпорации ВЭБ.РФ. В числе задержанных оказался председатель правления банка, бывший первый вице-премьер Беларуси Василий Матюшевский.

Матюшевский известен также по работе первым зампредом правления Нацбанка. На этом посту он проработал с 2001 по 2010 год. Затем, до 2014 года, был в топ-менеджменте БПС-Сбербанка, беларуской «дочки» российского банка СБЕР. А до 2018 года Василий Матюшевский занимал должность первого заместителя премьер-министра Беларуси. После чего ушел в руководство БелВЭБа.

Банк «БелВЭБ» прекратил прием пополнения валютных вкладов

В Витебске задержали троих ведущих врачей-травматологов

БелВЭБ Василий Матюшевский
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2022 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by