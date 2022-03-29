«В целях повышения взаимного доверия» российская армия отступает на Киевском и Черниговском направлениях

На фоне военных успехов Украины в Минобороны России заявили о резком сокращении военной активности на Киевском и Черниговском направлениях.

Отступление российской армии на Киевском и Черниговском направлениях продолжается уже около недели, однако только теперь в Кремле приняли «решение кардинально сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях».

К военном ведомстве РФ лицемерно заявили, что уступают позиции украинской армии «в целях повышения взаимного доверия» на переговорах.

«С учётом обсуждённых сегодня принципов Министерством обороны Российской Федерации в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров… Принято решение кардинально сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях. Исходим из того, что в Киеве будут приняты соответствующие основные решения и должны быть созданы условия для дальнейшей нормальной работы», — сказал замминистра обороны России Александр Фомин.

Известный российский публицист Александр Невзоров так прокомментировал кремлевские попытки скрыть реальное положение вещей на фронте.