«В целях повышения взаимного доверия» российская армия отступает на Киевском и Черниговском направлениях

На фоне военных успехов Украины в Минобороны России заявили о резком сокращении военной активности на Киевском и Черниговском направлениях.
Отступление российской армии на Киевском и Черниговском направлениях продолжается уже около недели, однако только теперь в Кремле приняли «решение кардинально сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях».
К военном ведомстве РФ лицемерно заявили, что уступают позиции украинской армии «в целях повышения взаимного доверия» на переговорах.
«С учётом обсуждённых сегодня принципов Министерством обороны Российской Федерации в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров… Принято решение кардинально сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях. Исходим из того, что в Киеве будут приняты соответствующие основные решения и должны быть созданы условия для дальнейшей нормальной работы», — сказал замминистра обороны России Александр Фомин.
Известный российский публицист Александр Невзоров так прокомментировал кремлевские попытки скрыть реальное положение вещей на фронте.
«Надо называть вещи своими именами. Армия РФ БЕЖИТ из под Киева. Измотанная и обескровленная, сожженная и расстрелянная. Стремительный «уход», «отступление» — это банальное бегство. Ему можно придумать миллион смягчающих эпитетов, но суть события от этого не поменяется. Это начало конца», — написал Невзоров в своем телеграм-канале.
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