25 марта в Беларуси отмечается День Воли

25 марта в Беларуси традиционно отмечается неофициальный праздник День Воли.

В этот день в 1918 году была провозглашена независимость Беларуской Народной Республики — восстановления национального беларуского государства после 200-летней оккупации.

День Воли не отмечался публично в советское время, но в первой половине 1990-х приобрел полуофициальный статус: проводились не только митинги, но и празднования в Оперном театре, филармонии.

При Лукашенко праздник вновь стал неофициальным и даже запрещенным.

Большие митинг и концерт были разрешены в центре Минска возле Оперного театра только в 2018 году — на 100-летний юбилей провозглашения БНР. В ту пору Лукашенко заигрывал с Западом, поэтому подыграл патриотам Беларуси. Однако лицемерие и обман скрыть не удалось. В тот день витебского активист Бориса Хамайду власти оштрафовали за поздравления жителей Витебска со 100-летием БНР.

Разгром беларуского национального движения после выборов 2020 года и вступление РБ в войну против Украины на стороне России подтверждают тот факт, что с момента узурпации власти группой преступников страна окончательно потеряла независимость. Национальные интересы Беларуси и мнение народа совершенно не волнуют оккупационную власть.

Беларусы продолжают бороться за независимость всеми доступными способами.