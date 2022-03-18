Какие саженцы роз выбрать?

Роза – один из самых популярных декоративных цветов, выращиваемых в Польше, и бесспорная королева садов. Мы можем выделить более 150 видов и сортов, среди которых достаточно упомянуть миниатюрные, почвопокровные, букетные или плетистые розы, чтобы каждый мог найти для себя подходящую. Их разнообразие делает цветы роз идеальными для составления летних букетов, а кусты роз создают красочные ароматные живые изгороди и являются прекрасным украшением садов. Вот самая важная информация, которую вы должны знать о саженцах роз при подготовке к их выращиванию.

Какую рассаду купить?

Покупать саженцы роз https://dolinasad.by/sazhency-roz/ рекомендуется в точках продажи декоративных деревьев и кустарников, которые занимаются их профессиональным выращиванием, а также в хороших садоводческих магазинах. Растения из этих источников хорошо укореняются и обычно имеют более плотные корни, а это значит, что они быстрее приживаются в земле. Саженцы должны быть здоровыми и крепкими, без каких-либо болезней и вредителей. Важно обеспечить им регулярный полив до тех пор, пока они не будут высажены на постоянное место.

Виды рассады

В продаже есть несколько видов саженцев роз. Осенью можно купить молодые растения с открытой корневой системой, а также баллотирующие розы, корни которых вместе с грунтом заворачивают в сетку или джутовый мешок. Оба вида следует сажать как можно раньше, желательно сразу после покупки, так как их корни не должны слишком сильно пересыхать. Третий возможный тип – это растения в контейнерах или горшках, которые доступны в магазинах круглый год.

Когда сажать?

Дата посадки розы тесно связана с конкретным сортом. Чаще всего розовые кусты с открытыми корнями помещают в почву осенью, со второй половины сентября до первых заморозков. Их также можно сажать весной, с конца марта до конца апреля, когда минует угроза заморозков. На влажных глинистых почвах и водоемах с высоким уровнем грунтовых вод розы лучше сажать весной. С другой стороны, кусты в контейнерах с корневым комом следует высаживать в любое время с весны до осени, кроме периодов жары и заморозков. Осенний период, безусловно, лучший, потому что кустарники могут быстрее укорениться и весной начать вегетацию.

Где посадить?

Розе требуется солнечное место. Отличается очень хорошей морозостойкостью, выдерживает понижение температуры до -20°С. К почве особых требований не предъявляет, может расти в различных положениях. Хорошо растет даже на средней, слабосуглинистой почве, но желательно на плодородной и слабокислой, с рН в пределах 6-7. Идеальной будет хорошо разрыхленная, достаточно тяжелая дерновая или суглинисто-песчаная почва. Важно, чтобы она была хорошо дренирована, потому что роза требует частого полива, а вода, которая слишком долго остается в земле, вызывает загнивание корней. Его часто сажают поодиночке или группами на клумбах, выращивают в качестве естественной живой изгороди или размещают у стены для украшения зданий.