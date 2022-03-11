Беларусь находится на грани дефолта

И Россия, и Беларусь находятся на грани дефолта. Они еще не оцениваются агентствами как таковые по умолчанию, но очень близки. Такой прогноз сделала главный экономист Всемирного банка Кармен Рейнхарт.

Отмечается, что Россию, возможно, ждет дефолт по внешним облигациям на сумму 40 миллиардов долларов.

Напомним, рейтинговое агентство Fitch понизило кредитный рейтинг России до С, что означает — дефолт неизбежен, так как санкции и торговые ограничения подорвали ее готовность обслуживать долг.

В то же время кредитный рейтинг Беларуси Fitch снизило до ССС. Это значит: «Существенный кредитный риск. Очень низкий запас прочности. Реальная возможность дефолта».

Рейнхарт сказала, что пока последствия от санкций для финансового сектора были ограниченными. Но риски могут возникнуть, если европейские финансовые институты будут более подвержены влиянию российского долга, чем предполагалось.

«Я беспокоюсь о том, чего не вижу. Финансовые учреждения хорошо капитализированы, но их балансовые отчеты зачастую непрозрачны… Существует проблема дефолтов российского частного сектора», — заявила экономист.

Кстати, ранее американская финансовая корпорация Morgan Stanley спрогнозировала дефолт России в середине апреля, когда закончится 30-дневный льготный период по долларовым облигациям с погашением в 2023 и 2043 годах, передает Bloomberg.