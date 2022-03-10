«Это вернет нас в 1917 год»: Потанин объяснил почему нельзя конфисковывать активы ушедших компаний

Конфискация предприятий иностранных компаний, которые объявили об уходе, отбросит Россию в 1917 год, предупредил один из богатейших россиян Владимир Потанин.

Миллиардер Владимир Потанин предупредил, что Россия столкнется с глобальным недоверием инвесторов на десятилетия в случае конфискации предприятий компаний, которые объявили об уходе с российского рынка. Мнение бизнесмена опубликовано в Telegram-канале «Норникеля».

«Конфискация предприятий иностранных компаний, которые объявили об уходе, отбросит Россию в 1917 год»

Конфискация активов «вернет нас на сто лет назад, в 1917 год», предупредил Потанин. Он также отметил, что многие компании, объявившие о приостановке работы в России, могли принимать решения «несколько эмоционально» и под «беспрецедентным давлением». По его мнению, скорее всего, они вернутся, и стоит сохранить для них такую возможность.

Национализация, то есть выкуп предприятий и обращение их в госсобственность, как правило, применяется для реструктуризации целых отраслей, часто с последующей приватизацией, добавил совладелец «Норникеля». «Поэтому не уверен, насколько сегодня целесообразно говорить о национализации активов зарубежных компаний», — отметил он. Более адекватной мерой он назвал идею Минэкономразвития о передаче таких предприятий под внешнее управление, чтобы владельцы могли сохранить собственность, а компании «избежать развала».

К реагированию на санкции со стороны Запада Россия, по словам Потанина, должна подойти «прагматично», чтобы ответные меры не создали трудности для отечественной экономики. По его словам, если российских экспортеров «выдавливают» с рынков, то они «должны стараться удержаться на них, а не добровольно отказываться от своего участия».

Кроме того, Потанин предложил вывести текущее обслуживание внешнего долга из-под действия существующего положения о валютных ограничениях. Из общей суммы внешнего долга России, составляющего около $480 млрд, на обслуживание кредитов (купонные доходы по облигациям, выплаты по синдицированным кредитам, амортизацию долга, если это предусмотрено условиями соглашения) приходится лишь несколько сотен миллионов долларов, отметил бизнесмен.

«В сравнении с общей массой это очень небольшая часть, но из-за нее может появиться риск кросс-дефолта по всему внешнему долгу, когда из-за небольшой невыплаты по процентам появляются юридические основания потребовать к немедленному погашению весь объем долга», — указал он. Это в полной мере касается и крупных публичных компаний, поэтому необходимо внести коррективы в действующую норму, считает он.

После начала российской военной агрессии в Украине об уходе или временной приостановке работы в России объявили десятки иностранных компаний, включая Coca-Cola, PepsiCo, McDonald’s и Goldman Sachs. Платежные системы Visa и Mastercard решили отключить карты, выпущенные российскими банками: они продолжат работать только внутри страны. Минэкономразвития предложило вводить внешнее управление в компаниях, ушедших из России и принадлежащих иностранцам как минимум на 25%, чтобы стимулировать их «не бросать деятельность на территории России». Идею сегодня, 10 марта, поддержал Владимир Путин.