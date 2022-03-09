Глава Центробанка Эльвира Набиуллина подала в отставку без согласования с Кремлем

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего не известно о том, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина подала в отставку. Ранее бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Facebook сообщил, что госпожа Набиуллина подала в отставку, однако Владимир Путин отказался ее принять в своем бункере.

«Нет, нам об этом неизвестно»,— заявил шокированный Песков, отвечая на вопрос журналиста.

Информацию об отставке Эльвиры Набиуллиной позже подтвердило украинское издание «Обозреватель» со ссылкой на свои источники. По их данным, госпожа Набиуллина в разговоре с премьер-министром России Михаилом Мишустиным сказала, что хотела бы покинуть пост главы ЦБ.

С сегодняшнго дня, 9 марта, по 9 сентября ЦБ установил ограничения на выдачу средств с валютных вкладов или счетов граждан сроком на полгода. В течение этого срока банки не будут продавать наличную валюту гражданам. Россияне смогут снять наличными лишь небольшую сумму в валюте.

По приказу Путина Россия развязала кровопролитную войну в Украине. Страны Запада в ответ ввели жесткие экономические санкции против России. В том числе Запад арестовал зарубежные активы Центробанка, а также наложил запрет на финансовые операции. Россию массово покидают иностранные компании. Инвесторы забирают из экономики капиталы. Власти заявляют о проблеме дефицита элементарных продуктов питания.