Беларуских воднолыжников отстранили от международных соревнований

Международная федерация водных лыж и вейкборда (IWWF) запретила беларуским спортсменам участвовать в международных соревнованиях в связи с агрессией в Украине. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте организации.

По информации IWWF, до разрешения конфликта в Украине федерация не будет разрешать участие спортсменов и официальных лиц из Беларуси и России во всех мероприятиях.

Также не будет одобрено ни одно официальное соревнование в этих странах. Все 90 национальных федераций, которые входят в IWWF, обязаны соблюдать эти решения.

В сообщении подчеркивается, что все эти меры согласуются с рекомендациями Международного олимпийского комитета. IWWF надеется на скорейшее улучшение ситуации в Украине, после чего спортсмены и официальные лица снова будут приглашены на все соревнования под эгидой федерации.

Отметим, что новополоцкая воднолыжная школа имени Генова является одной из ведущих в мире. Ее воспитанники регулярно одерживали победы в международных турнирах под эгидой IWWF и признавались спортсменами года. Так, например, новополоцкая воднолыжница Мария Белякова – рекордсменка мира в фигурном катании за электротягой. Новополочанка Анна Стрельцова стала дважды вице-чемпионкой мира 2019.