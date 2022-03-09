В России опять разбился самолет, все погибли

В России опять произошло крушение гражданского самолета, повлекшее жертвы. В сети появились кадры последствий трагедии в Ленинградской области.
В МЧС заявили, что два пассажира воздушного судна погибли.
Следователи и криминалисты работают на месте крушения. Воздушное судно разрушено.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Фото: telegram-канал 112
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