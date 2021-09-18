Два человека погибли при падении гидросамолета в России

Два человека погибли в результате падения гидросамолета в Ханты-Мансийском автономном округе Российской федерации. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на осведомленный источник.

По предварительным данным, пилот не смог дважды зайти на посадку. Во время третьей попытки самолет упал в болото. Источник сообщил, что 2 человека погибли при крушении самолета.

Отмечается, что самолет принадлежал местному предпринимателю. В момент крушения мужчина находился на борту вместе с супругой.

Гидросамолет потерпел крушение в 85 километрах от города Советский, вблизи озера Глубокое. В пресс-службе МЧС заявили, что в поисково-спасательных работах задействовали 20 человек и шесть единиц техники, в том числе болотоход.

Напомним, что 12 сентября в Иркутской области совершил жесткую посадку пассажирский самолет L-410. На борту воздушного судна находились 16 человек, среди которых два члена экипажа. Погибли четверо человек, еще 12 пострадали. Спасатели нашли на месте крушения L-410 два черных ящика.