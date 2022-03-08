Байден запретил импорт нефти и газа из России в США

Президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российских энергоносителей в Соединенные Штаты из-за событий на Украине. По его словам, это решение поддержали обе партии.

Ранее американский президент заявил, что президент России Владимир Путин никогда не сможет захватить Украину.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.