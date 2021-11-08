Житель Витебска слил 155 л бензина из служебного автомобиля

34-летний водитель одного из государственных предприятий Витебска слил 155 литров топлива из служебного автомобиля. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Выяснилось, что кража горючего была произведена с помощью топливной карты организации. Гражданин воспользовался своим служебным положением и слил 155 л государственного бензина.

В последнее время этот вид воровства становится все более распространенным. Так, в начале октября в Миорах двое местных жителей слили с машин, принадлежащих сельскохозяйственным организациям, порядка 1,5 т солярки.