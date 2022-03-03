Чехия не будет выдавать визы гражданам Беларуси

Правительство Чехии приняло решение о прекращении выдачи виз белорусским гражданам, за исключением случаев гуманитарного характера.

Как заявил министр иностранных дел Ян Липавский, такое решение является реакцией на российское вторжение в Украину, в котором, по словам главы чешской дипломатии, участвует и Беларусь.

Липавский также сообщил, что Чехия работает над закрытием генеральных консульств в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, что было одобрено правительством на прошлой неделе.