3 марта пройдет второй раунд переговоров России и Украины

Война
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Второй раунд переговоров между Россией и Украиной состоится утром 3 марта. Встреча пройдет в районе Беловежской Пущи. Об этом сообщил руководитель российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский.

Мединский также отметил, что на втором раунде российско-украинских переговорах среди прочего будет обсуждаться прекращение огня.

Мединский подчеркнул, что Россия нашла взаимопонимание с Украиной по ряду направлений еще во время первой встречи, а по наиболее принципиальным вопросам украинская делегация взяла время на размышление.

Напомним, что первый раунд переговоров украинской и российской делегаций прошел 28 февраля в районе украинско-белорусской границы.

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