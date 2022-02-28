В Гомеле пройдут переговоры между Украиной и Россией

Украинская делегация прибыла к месту переговоров с российской стороной в Гомельской области Беларуси. Стороны решили встретиться на украино-белорусской границе без каких-либо предварительных условий.

На территорию Беларуси украинская делегация прибыла со стороны Польши. Стороны проведут встречу недалеко от украинской границы на берегу реки Припять.

Ключевой вопрос переговоров — немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины.

В состав украинской делегации вошли: глава фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

Россию на переговорах будут представлять помощник президента России Владимир Мединский, замглавы МИДа Андрей Руденко, замминистра обороны Александр Фомин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский призвал президента России Владимира Путина провести переговоры.