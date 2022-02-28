Зеленский освободит из-под стражи бывших участников боевых действий

Война
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своем намерении выпустить из под стражи бывших участников боевых действий. Такое заявление он сделал в ходе своего очередного видеообращения. Таким образом они, по его словам, получат возможность загладить свою вину.

«Было одобрено решение непростое с моральной точки зрения, но полезное с точки зрения нашей защиты. В условиях военного положения участники боевых действий, украинцы с реальным боевым опытом будут освобождены из-под стражи и смогут компенсировать свою вину в самых горячих точках войны. Также с некоторых людей-участников АТО снимаются все санкции. Ключевое сейчас — оборона», — заявил президент Украины.

Как заявил ранее на своей странице в Facebook глава Минобороны Украины Алексей Резников, жителям Киева роздано около 18 тысяч автоматов.

Напомним, что 24 февраля, Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе. При этом он отметил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных сложить оружие.

На улицах Киева идут ожесточенные бои

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