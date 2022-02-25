На улицах Киева идут ожесточенные бои

Российские войска вступили в Киев. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам на улицах города идут бои, звучат взрывы и выстрелы.

«Город вступил в фазу обороны. Сейчас в некоторых районах столица слышны выстрелы и взрывы. Украинские военные уничтожают диверсионные группы россиян. Враг уже в Киеве. Мы должны удержать столицу, которую враг хочет поставить на колени и уничтожить», — сказал он.

Кличко призвал жителей города присоединяться к территориальной обороне и помогать войскам. Он призвал киевлян быть бдительными.

«Украинская армия держит оборону вокруг Киева. Ситуация сложная. Но мы верим в наши Вооруженные силы», — сказал мэр украинской столицы.