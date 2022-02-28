Хакеры взламывают белорусские и российские СМИ

Происшествия
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Сайты белорусских и российских изданий 28 февраля подверглись хакерской атаке. В список попали как государственные, так и негосударственные медиа.

Вместо привычных страниц появляется обращение с призывом не участвовать в военном конфликте в Украине. Сообщение подписано от имени «неравнодушных журналистов России», размещена на нем и эмблема Anonymous.

Хакеры взламывают белорусские и российские СМИ

В России взломанными оказались сайты ТАСС, «Известий», «Фонтанки», а также РБК, Forbes и «Коммерсанта». Представители этих СМИ подтвердили факт атаки и пообещали сделать все возможное, чтобы устранить проблему как можно скорее.

В Беларуси о хакерской атаке сообщили Onliner и dev.by. На этих белорусских сайтах позже стало появляться сообщение об «ошибке 504».

Хакерская атака происходит на фоне переговоров делегаций России и Украины, которые проходят сегодня в Беларуси.

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