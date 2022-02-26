Германия отправит Украине 500 «Стингеров» и 1000 противотанковых ракет

Армия
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Германия приняла решение «поддержать Украину в ее защите от вторгшейся армии России».

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что на Украину будут направлены 500 американских переносных зенитно-ракетных комплексов «Стингер» и 1000 современных противотанковых ракет. Об этом он написал в Twitter.

«Русское вторжение знаменует собой поворотный момент. Наш долг — всеми силами поддерживать Украину в защите от вторгнувшейся армии Путина. Вот почему мы поставляем 1000 противотанковых орудий и 500 ракет Stinger нашим друзьям в Украине»,— написал канцлер Германии.

Также ФРГ разрешила Нидерландам и Эстонии передать Украине оружие немецкого производства, пишет газета Bild. Согласно данным издания, Нидерланды поставят на Украину 400 единиц противотанкового оружия немецкого производства, Эстония — гаубицы D-30.

Ранее ФРГ блокировала передачу оружия немецкого производства другими странами НАТО, а также отказывалась самостоятельно поставлять летальное оружие. На фоне вторжения России в Украину высшее руководство Германии приняло решение о поставках оружия в Украину.

США, страны Евросоюза и многие другие страны ввели санкции против России и стали оказывать Украине поддержку.

Напомним, что переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингер» предназначены для поражения воздушных целей (самолётов, вертолётов).

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