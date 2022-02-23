Витебский фотограф и краевед Виктор Борисенков задержан на 10 суток

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Задержания и обыски в Беларуси не прекращаются. Накануне стало известно о задержании витебского краеведа и фотохудожника Виктора Борисенкова, об этом сообщил фотограф Павел Максимов.

Вероятнее всего, Борисенков будет отбывать 10 суток административного ареста за публикацию фотографий, содержащих свастику.

Витебский фотограф и краевед Виктор Борисенков задержан на 10 суток
Снимок, за который витебского краеведа Виктора Борисенкова арестовали на 7 суток. Автор: Сергей Баранов. 26 июня 1944 года. Источник: РИА «Новости»

Напомним, что в августе 2021 года Виктору Борисенкову присудили 7 суток административного ареста за публикацию архивной фотографии времени Второй мировой войны. Суд посчитал, что эта публикация является пропагандой и публичной демонстрацией нацистской символики. Арест по второму приговору оставался не отбытым.

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