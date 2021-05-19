Лекция Виктора Борисенкова «Витебск времен оккупации»

Всегда самые тяжелые времена заканчиваются победой. В.Борисенков.

9 мая за казенной помпезностью Дня Победы в лучших традициях позднего соцреализма, завернутой в современную китайскую многотонную красно-зеленую мишуру, не много людей посетили очень интересное и необычное мероприятие — симбиоз военной и архитектурной истории Витебска 1941-1945 годов, представленном комбинированными фотоработами в новом жанре фоторетуши — «таймерография».

Лекция патриота родной витебщины, краеведа и фотографа Виктора Борисенкова — «Витебск времен оккупации» проходила в выставочном зале Центра Современного Искусства на Белобородова, 5.

Мероприятие было презентацией исторического проекта — «Сквозь объектив проходит время». Основой проекта стали фотографии Витебска времен Второй мировой войны с обработкой в стиле «таймерографии». (Таймерография — совмещение нескольких разновременных кадров одного и того же места или события с учетом погоды и часа съёмки).

Зрителям были представлены 19 фото проекций автора, 18 анимированных изображений (GIF), 26 архивных фото, 4 видео и 7 фотографий основоположников жанра таймерографии.

Началом лекции стала немецкая видео-хроника июля 1941 года. Мы увидели улыбающихся немецких солдат, входящих в пылающий город и таких же молодых советских мальчишек, захваченных в плен в первые месяцы войны. Одни радостно улыбаются, другие — смотрят, обреченно больно осознавать, что и первые, и вторые в большинстве не выжили.

Следующая фотография — это три женщины на фоне 100% сгоревшего микрорайона Витебска — Елаги. Им удалось чудом спастись из огненного смерча. 10-11 июля, отступающие советские войска, согласно приказу Сталина о «выжженной земле», подожгли город. Они смотрят на немецкого фотографа и улыбаются.

Фото времен второй мировой, смонтированные с современными кадрами, создают эффект путешествия во времени. В 50 миллисекунд между зрительным восприятием и умственным осознанием создается эффект отрицания увиденного. Девочка в красной куртке с мамой за руку на фоне немецкой армии в центре Витебска — это шок.

Демонстрация фотопроекций Витебска трижды прерывается показом видео времен ВОВ. Одно из которых является редкой цветной немецкой хроникой 1943 года.

Кадры из еврейского гетто и лагеря советских военнопленных, смотреть без слез просто невозможно.

Чередование фотографий в стиле «было-стало» с комментариями краеведа наглядно демонстрирует ужас и горе войны. Невосполнимая потеря архитектурного облика Витебска во время войны, дополненная варварскими действия коммунистического руководства, навсегда лишила город самобытности. Традиция разрушения памяти и сейчас прослеживается в действиях чиновников Витебска. Например, практически разрушен памятник в стиле конструктивизма — «Клуб металлистов» на улице Энгельса. Построен в 1932 году по проекту А.Я. Васильева и Л.И.Пономаревой. Во время войны в этом районе Витебска находилось еврейское гетто. 13000 человек находились в руинах города без воды и еды. Практически все они погибли. 2000 человек из гетто были утоплены в Западной Двине.

Каждая фотография является свидетельством преступлений нацистов в городе Витебске.

На вопрос как автор смог сделать такую работу Виктор ответил, что он плакал, монтируя материалы лекции.

Он считает, что эти материалы, которые нужно смотреть регулярно для настоящего патриотического воспитания, чтобы новое поколение не заболело «победобессием».

Война — это горе, грязь и смерть, а не победные песни, шарики и флажки!

Не надо наряжать детей в военную форму и давать им в руки настоящий автомат на площади Победы, построенной фронтовиками!

Использованные фотографом военные снимки в оригинале продаются на аукционах. Стоимость примерно 100 дол. Очень жаль, что наши музеи не имеют средств на покупку редких исторических фотографий.

27 мая в Ратуше планируется второе мероприятие в рамка проекта «Сквозь объектив проходит время».

Это открытие выставки фотопроекций Виктора Борисенкова. Большую часть экспозиции составят фотографии военной тематики, в том числе и продемонстрированные на лекции «Витебск времен оккупации».