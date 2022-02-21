В Витебской филармонии пройдет концерт эстрадной музыки «Незаконченный роман» на песни Игоря Крутого

Витебск
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23 февраля в 19:00 в Витебской областной филармонии состоится на эстрадный концерт «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ РОМАН», в рамках которого прозвучат песни Игоря Крутого.

Артистки филармонии Оксана Новикова и Елена Павленкова подготовили эксклюзивную программу лучших произведений Игоря Крутого: «Незаконченный роман», «Свадебные цветы», «Любовь, похожая на сон», «Я тебя отпустила», «Мой друг» и другие.

Цена билета: 5 (для учащихся и студентов), 9 руб.

Выставка «Стих и Я» Валентины Ляхович в Концертном Зале «Витебск» 

Витебск Игорь Крутой культура филармония
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