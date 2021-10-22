Выставка «Стих и Я» Валентины Ляхович в Концертном Зале «Витебск» 

15 октября, c наступлением темноты, фойе Концертного зала «Витебск» наполнилось удивительными образами и движением.

Это открылась выставка известного мастера живописи и скульптуры Валентины Ляхович — «Стих и Я».

Специально к этому событию Владислава Цвики и Молодежный театр «Колесо» создали перформанс — перевоплощение. Пронзительное звуковое сопровождение, мрачные костюмы и ломаные движения отобразили в мини пьесе стиль трэш-арт (мусорное искусство).

Во мраке искалеченные фигуры в бесформенных балахонах мертвенно-белого цвета с круглыми фонарями на шее маялись в хаотичных передвижениях, ползали и прыгали.

Наверное, по замыслу режиссёра, круглые фонари на шее актера символизировали живую искру, присущую каждому созданию.

Итогом стало общее собрание единой формы — цельного образа «мусорной» скульптуры.

Необычное Нечто из Ничего, подсвеченное фонарями, стало апофеозом этой истории.

Перформанс создал контрастный эффект. На фоне мрачной истории, ясной молнией вспыхнули яркие скульптуры Ляхович и искрами рассыпались живописные полотна.

Персональная выставка художника — это автобиографическая повесть

Каждая выставка Валентины Антоновны Ляхович — это оригинальное и яркое событие. Её работы увлекают в путешествие по тайным закоулкам души. Они пронизаны чувствами и переживаниями автора. Это всегда особенно: каждый рисунок — это личная история, а каждая скульптура — это многослойный наделенный душой образ.

В Витебске нет специального выставочного зала с хорошим светом для показа художественной выставки такого масштаба. Два этажа просторного фойе Концертного зала «Витебск» — это лучшее, что может предложить город мастерам живописи и скульптуры.

А творчество Валентины Антоновны достойно отдельного музея или павильона. Персональная выставка «Стих и Я» — это почти полное собрание сочинений автора за несколько десятков лет.

«С выходом на пенсию я стала более свободна и смогла заняться только любимым делом. У меня есть время и деньги на хлеб и краски. Все, что представлено в зале — это мои «послепенсионные» работы», — так сказала автор об этой экспозиции.

Моя работа — моя жизнь

Акварельные этюды, абстрактная живопись, скульптуры в стиле «трэш-арт» и даже уникальные витражи работы мастера — искусство, пронизанное личным опытом и мыслями: размышления, воспоминания, посвящение близким и родным, собственные мысли и взгляды. Здесь каждый сюжет выстрадан и продуман. Везде глубокий смысл и многослойность чувств художницы. Каждый арт-объект — это живая часть души мастера.

Отсюда чрезвычайно ответственное отношение к размещению картин и расстановке экспонатов показа.

Валентина Антоновна выстраивает алгоритм выставочного пространства и всегда лично руководит его организацией.

Она считает, что на выставке не бывает мелочей. Все должно строго соответствовать сюжетной линии сочетается по форме и содержанию.

Только так выставка будет иметь отклик в сердце зрителя. Иногда художница добавляет последний штрих прямо в выставочном зале.

КЗ «Витебск» не стал исключением. Штатные работники зала многое видели в своей жизни, но то, что привезла Ляхович удивило и их.

Здесь было недостаточно ни опыта, ни образования, был нужен особенный подход и нестандартные решения.

Полотна, авторские бумажно-тканевые витражи и арт-объекты необходимо было объединить в единую концептуальную стихию.

Понадобился особенный крепеж и приспособления. Персонал концертного зала очень постарался сделать все, чтобы работы Валентины Антоновны смотрелись достойно. Легкий и добрый человек Надежда Барановская, которая по образованию дизайнер, сделала всё, чтобы задумка удалась. Огромную помощь в создании выставки оказала наставница Молодежного театра Владислава Цвики.

Было все: и сомнения, и нервное напряжение, и споры, но в итоге все сложилось. Два этажа фойе и ложа «А» за три дня превратились в волшебную стихию Ляхович.

«Стих и Я» Валентины Ляхович — это не просто!

Открыла выставку приветственными словами доктор искусствоведения, профессор Татьяна Котович. Она выразила восхищение творчеством художницы, отметила её вклад в художественное образование Витебска и создала интересный образ из аббревиатуры имени:

«Валентина Антоновна Ляхович — В.А.Л! ВАЛ энергии и ураган чувств».

Руководитель «Центра Современного Искусства» Витебска Андрей Духовников сказал, что многие годы восхищается творчеством Валентины Антоновны и считает её выдающимся мастером современной живописи и скульптуры.

Валентина Антоновна тепло приветствовала всех собравшихся. Она удивилась, что пришло много людей и пригласила всех познакомиться со своим работами:

— Под одной из моих работ в соцсетях девушка написала, что не понимает. Это часто встречается в разговорах о современном искусстве. А понимание не падает с неба. Искусство или человек, а особенно человек в искусстве — это не просто и не ясно. Я всю жизнь стремилась к пониманию сложного. В советское время был запрет на свободное выражение мнения. Нас учили живописи — отображению. Что вижу, то пишу. Мне это не нравилось, но я не знала другого. Лакмусом, проявившим интерес к современному искусству, стал для меня Анри Матис. Я несколько раз ездила в Москву, где была выставка его работ. Стояла, смотрела, размышляла над его работами, цветами и манерой живописи и поняла, что главное в искусстве не зеркальное отображение, главное — умение заразить зрителя своими чувствами. Донести до него что-то новое, неизвестное ранее. Cложное состоит из простого. Умение разобрать на детали и создать снова — это и есть тот волшебный путь к пониманию. Человек учится пониманию всю жизнь. Осознание , как солнечный луч, освещающий серую бездну. Для этого нужно желание. Посмотрите работы художника. Почитайте о нём поговорите с ним. И вы увидите новый мир. Мои работы — это мой мир и моя душа. Здесь в каждой краске и форме мои чувства и отношения. Я не зарабатываю искусством я пишу для вас свой рассказ и собственную автобиографию. В моих работах все просто. Сюжеты из моей жизни, воспоминания о близких, размышления. Названия везде подписаны. Можете прочитать и сопоставить со своим видением. В жизни все, что понятно и просто — не интересно и быстро надоедает. Я не хочу быть понятной. Не торопитесь. Постойте возле моих работ и не обязательно думать обо мне. Прочитайте мою работу по-своему. Это ваши собственные эмоции. Они уникальны. Они дорого стоят. А мне очень хочется дать вам то, что в свое время мне дал Анри Матис — луч познания.

Интересно то, что касается души

На выставке присутствовало много молодежи. Мне интересно было узнать их мнение.

Девушки лет 16 восхищенно рассматривали скульптуру Коня. Они говорили о том, что это такое сложное и уникальное произведение. Кажется, что оно живое и сейчас унесется вдаль. И потом испытываешь шок, когда видишь, что оно создано из каких-то трубок, палок и различного мусора.

А любимыми картинами Валентины Антоновны она назвала «Большого ангела» с его оранжевой энергией и белой тонзурой и «Портрет отца».

Интересно же было найти зрителей из разряда «я не понимаю». И мне повезло. Две девушки обсуждали картину «Деревенская лирика». Они говорили о броуновском движении чувств.

Оказались студентками медицинского университета. Девушки сказали, что любят, чтобы в картинах было все понятно: дерево, значит дерево, солнечный свет, мишки на дереве, а здесь всё сложно.

После они долго ходили во залу и переговаривались. Мне кажется, что они заинтересовались, а это главное, к чему стремится настоящий мастер живописи.

А в жизни главный парадокс — все ничтожное складывается в уникальное и все сложное, становится не важным. Чем не трэш-арт?

Тем более, что главное достижение современного человечества — это тонны мусора на земле, в океане и даже в космосе. Мусорное искусство привлекает внимание к экологическим проблемам.

Наверное главное чего человек может достичь в своей жизни — это оставить после себя не мусор, а что-то хорошее. Хотя бы воспоминания.

Для тех кто любит поразмышлять и увидеть что-то новое — хорошая новость. Выставка в фойе КЗ «Витебск» будет работать до 15 декабря.

Денег не надо. Приходите и смотрите!