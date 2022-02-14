У пары из Витебской области изъято 500 г альфа-PVP

Криминал
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В Минске по подозрению в сбыте особо опасных психотропов задержана пара из Витебской области. 30-летний мужчина и 24-летняя девушка работали на виртуальный магазин по продаже запрещенных веществ. В съемной квартире у подозреваемых изъято полкилограмма альфа-PVP, а также предметы для фасовки наркотиков: весы, пакеты, изолента и др.

Кроме того, в мобильных телефонах дилеров обнаружены координаты и фотографии наркотайников, которые они создавали во многих районах страны. Оптовые партии забирали в пригородах, делали дозы для потребителей на съемных квартирах и распространяли их через закладки.

В отношении пары возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Установлено, что мужчина судим за аналогичное преступление.

Витибчанин, поставлявший наркотики, приговорен к 10,5 лет колонии

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