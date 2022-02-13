Воздушное движение над Украиной может быть приостановлено уже с завтрашнего дня

Воздушное движение в небе над Украиной может быть приостановлено уже 14 февраля, заявил депутат украинского парламента от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. Соответствующее мнение он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Скорее всего, с завтрашнего дня с 16:00 по Киеву (17:00 по Минску ) воздушное движение над Украиной будет приостановлено. Одна из крупнейших страховых британских компаний уже разослала уведомления о том, что с завтрашнего дня с 14:00 по Лондону (17:00 Минску) прекращается страховка гражданских самолетов, которые находятся в воздушном пространстве Украины», – написал депутат Верховной рады.

По его словам, в настоящее время собственники лизинговых самолетов уже запретили летать в воздушном пространстве над Украиной своим самолетам.

«На данный момент KLM (Нидерланды) отменил свои рейсы, Sky Up уже сажает рейс из Фуншала в Кишиневе, сегодня появится запрет от Air France», – уточнил Алексей Гончаренко.

В случае если международные страховые компании перестанут покрывать страховые случаи при полетах в украинском воздушном пространстве, то движение в небе над этой страной может быть прекращено, как минимум крупными иностранными авиаперевозчиками.

Ранее стало известно, что ирландская лизинговая компания запретила украинской авиакомпании SkyUp лететь над Украиной. В связи с этом воздушное судно, которое летело с острова Мадейра в киевский аэропорт, было вынуждено сесть в кишиневской воздушной гавани.