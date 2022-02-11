В Витебске ищут 20-летнего местного жителя

Происшествия
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В Витебске начаты поиски 20-летнего жителя Фенченко Евгения Алексеевича 29.03.2002 г.р., о местонахождении которого ничего не известно с 10 февраля.

Молодой человек проживал по адресу: г. Витебск, ул. Чкалова, д. 8.

10 февраля молодой человек находился в территориальном центре социального обслуживания населения, расположенном  на улице Златогорская, д. 5А, откуда около 17:40 ушел в неизвестном направлении.

До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении Евгения, просьба позвонить по телефонам: 7733, +375 (33) 900-77-71, +375 (33) 6666-033 или 102.

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