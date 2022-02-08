В Орше вторые сутки ищут пропавшую молодую девушку

В Орше пропала молодая девушка Мария Геннадьевна Кирикович 2004 года рождения.

Девушка 6 февраля вышла из общежития по ул. Пушкина 9 Б/1 и не вернулась. До сих пор о ее судьбе ничего неизвестно.

На вид пропавшей 17 лет, телосложение среднее, глаза карие, волосы темные. На ней была вязаная шапка малинового цвета, черное балоньевое пальто до колена, темно-синие джинсы, черная водолазка и такого же цвета ботинки.

Если вы что-либо знаете о местонахождении девушки, просьба позвонить по телефонам: 8 (029) 766-60-42, 8 (029) 814-49-43 или 102.