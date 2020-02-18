16-летнего подростка ищут в Орше

УВД Оршанского райисполкома устанавливается местонахождение несовершеннолетнего Свяцкого Владислава Александровича 2004 года рождения.

16 февраля около двух часов дня он приехал из санатория на автостоянку вблизи ГЦК «Победа» по адресу: город Орша, ул. Ленина 39 и до настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

Его приметы: на вид около 16-18 лет, рост около 180 сантиметров ,плотного телосложения, волосы светло-русые.

Был одет: шапка красного цвета, куртка без капюшона чёрного цвета с красными вставками, спортивные штаны тёмно-серого цвета, спортивная кофта серого цвета, кроссовки чёрного цвета с белыми вставками.

Если вам что-либо известно о местонахождении Владислава Свяцкого, сообщите по телефонам: 8-0216-51-88-26; 8-029-3253202 или 102.

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