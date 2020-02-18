16-летнего подростка ищут в Орше

Редакция
Розыск

УВД Оршанского райисполкома устанавливается местонахождение несовершеннолетнего Свяцкого Владислава Александровича 2004 года рождения.

16 февраля около двух часов дня он приехал из санатория на автостоянку вблизи ГЦК «Победа» по адресу: город Орша, ул. Ленина 39 и до настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

Пропал ребенок в ОршеЕго приметы: на вид около 16-18 лет, рост около 180 сантиметров ,плотного телосложения, волосы светло-русые.

Был одет: шапка красного цвета, куртка без капюшона чёрного цвета с красными вставками, спортивные штаны тёмно-серого цвета, спортивная кофта серого цвета, кроссовки чёрного цвета с белыми вставками.

Если вам что-либо известно о местонахождении Владислава Свяцкого, сообщите по телефонам: 8-0216-51-88-26; 8-029-3253202 или 102.

17-летнюю Екатерину Макаренко разыскивает милиция Витебска

17-летнюю Яну Давыденок из Верхнедвинского района нашли в Гродненской области

Добавить комментарий


Loading...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ