Александр Лукашенко провел ряд кадровых назначений — итоги

Сегодня Александр Лукашенко провел ряд новых назначений.

Министерство образования возглавил Андрей Иванец. Он заменил Игоря Карпенко, который перешел на пост главы Центризбиркомама. До этого Андрей Иванец работал главным ученым секретарем Национальной академии наук Беларуси.

На должность министра сельского хозяйства назначен Игорь Брыло. Он работал в этом ведомстве в должности первого замминистра.

Новым гендиректором телеканала СТВ стал Александр Осенко. Предыдущий руководитель телеканала Кирилл Казаков получит новое назначение. До сих пор Александр Осенко работал директором Новополоцкого кабельного телевидения «Вектор».

Павел Муравейко назначен первым заместителем госсекретаря Совета безопасности Беларуси. До сих пор Павел Муравейко занимал должность заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси — начальника главного оперативного управления.

Олег Жидков назначен председателем концерна «Белгоспищепром». До сих пор Олег Жидков работал в должности генерального директора СП ОАО «Спартак».

Лукашенко сделал кадровые ротации в руководстве Министерства иностранных дел и назначил новых послов.

Он дал согласие на назначение Сергея Олейника, который ранее занимал должность замминистра, первым заместителем министра иностранных дел.

Были согласованы назначения двух заместителей главы МИД:

Юрия Амбразевича (до сих пор он работал постоянным представителем Беларуси при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве) и Игоря Назарука, который являлся директором департамента торговой политики Евразийской экономической комиссии.

Лукашенко также назначил Владимира Улаховича, который до этого руководил Белорусской торгово-промышленной палатой, Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Венгрии, а также по совместительству в Боснии и Герцеговине и Республике Хорватия.

Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Грузии назначен бывший председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис.

Владимир Боровиков, ранее занимавший должность начальника главного кадрового управления МИД, назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси во Вьетнаме.

Постоянным представителем Беларуси при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве назначена Лариса Бельская, которая ранее работала начальником отдела внешнеполитического анализа Главного информационно-аналитического управления МИД.