Новым руководителем телеканала СТВ стал Александр Осенко из Новополоцка

Сегодня Александр Лукашенко провел ряд кадровых назначений. Кадровые решения коснулись и телевидения. Так, Александр Лукашенко дал согласие на назначение Александра Осенко генеральным директором телеканала СТВ. Предыдущий руководитель телеканала Кирилл Казаков получит новое назначение.

До сих пор Александр Осенко работал директором Новополоцкого кабельного телевидения «Вектор», а также руководил телеканалом «Звязда».

48-летний Александр Осенко в 2015 г. получил почетное звание «Человек года Витебщины» за большой личный вклад в развитие городских средств массовой информации Новополоцка.

Он также входит в состав правления Белорусского союза журналистов, является активным участником Сообщества журналистов и блогеров Беларуси и России, одним из учредителей Ассоциации региональной прессы.