Городская ярмарка вакансий пройдет в Новополоцке 8 февраля

Витебская область
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8 февраля в Новополоцке на площадке Ледового дворца «Химик» по улице Молодежной, 94 Б пройдет городская ярмарка вакансий. Соискатели работ смогут пообщаться с нанимателями, откликнуться на актуальные предложения о трудоустройстве городских предприятий и организаций, пройти предварительные собеседования, уточнить условия будущей работы, а также получить консультации.

По мнению организаторов, проведение ярмарок вакансий способствует комплектованию организаций кадрами, а также расширению возможностей трудоустройства граждан. Посетить городскую ярмарку можно  с 10.00 до 12.00.

Более 200 вакансий предложат на электронных ярмарках вакансий в Витебской области

 

ярмарка вакансий в Новополоцке
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