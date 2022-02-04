Городская ярмарка вакансий пройдет в Новополоцке 8 февраля

8 февраля в Новополоцке на площадке Ледового дворца «Химик» по улице Молодежной, 94 Б пройдет городская ярмарка вакансий. Соискатели работ смогут пообщаться с нанимателями, откликнуться на актуальные предложения о трудоустройстве городских предприятий и организаций, пройти предварительные собеседования, уточнить условия будущей работы, а также получить консультации.

По мнению организаторов, проведение ярмарок вакансий способствует комплектованию организаций кадрами, а также расширению возможностей трудоустройства граждан. Посетить городскую ярмарку можно с 10.00 до 12.00.