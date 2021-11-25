Более 200 вакансий предложат на электронных ярмарках вакансий в Витебской области

Витебская область
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Более 200 вакансий предложат на электронных ярмарках вакансий в Витебской области.
Мероприятия пройдут с 10:00 до 12:00 на сайте e-vacancy.by.

26 ноября, электронная ярмарка состоится в Новополоцке и Миорском районе. А в последние два дня месяца работу предложат жителям восьми районов: 29 ноября — Шарковщинского, Чашникского и Бешенковичского, а 30 ноября — Оршанского, Глубокского, Полоцкого, Верхнедвинского и Лиозненского.

Соискатели получат возможность ознакомиться с предложенными вакансиями, режимом и условиями труда. Люди смогут задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию и даже приглашение на собеседование в режиме реального времени, сообщает 1prof.by

По оперативным данным, в Витебской области на 1 ноября на учете состояло 1,2 тыс. безработных. Это почти на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. На начало нынешнего месяца было заявлено более 9 тыс. вакансий. Больше всего свободных рабочих мест на предприятиях обрабатывающей промышленности, сельского, лесного и рыбного хозяйства.

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