Более 200 вакансий предложат на электронных ярмарках вакансий в Витебской области.

Мероприятия пройдут с 10:00 до 12:00 на сайте e-vacancy.by.

26 ноября, электронная ярмарка состоится в Новополоцке и Миорском районе. А в последние два дня месяца работу предложат жителям восьми районов: 29 ноября — Шарковщинского, Чашникского и Бешенковичского, а 30 ноября — Оршанского, Глубокского, Полоцкого, Верхнедвинского и Лиозненского.

Соискатели получат возможность ознакомиться с предложенными вакансиями, режимом и условиями труда. Люди смогут задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию и даже приглашение на собеседование в режиме реального времени, сообщает 1prof.by

По оперативным данным, в Витебской области на 1 ноября на учете состояло 1,2 тыс. безработных. Это почти на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. На начало нынешнего месяца было заявлено более 9 тыс. вакансий. Больше всего свободных рабочих мест на предприятиях обрабатывающей промышленности, сельского, лесного и рыбного хозяйства.