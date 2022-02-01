В 2022 году в Витебске построят 22 многоквартирных жилых дома

В 2022 году в Витебске будет введено в эксплуатацию 160990 квадратных метров жилья, в том числе 30 тысяч квадратных метров индивидуальных жилых домов. Планируется построить 22 многоквартирных жилых дома. Такими планами на текущий год поделилась начальник отдела строительной политики управления строительства горисполкома Ольга Данилович.

По ее словам, в 2022 году вектор жилищного строительства будет направлен на завершение застройки микрорайонов Билево, продолжение — в Черемушках, и в микрорайоне усадебной застройки Бителево, Орехово, а также на освоение перспективных площадок, таких как квартал многоквартирной застройки Тарный, Лучеса, Никрополье, улица Буденного, уплотнение существующей застройки в соответствии с генеральным планом развития города.