Маршрутка врезалась в Lexus в Витебске: есть пострадавшие

Происшествия
Опубликовано

Маршрутное такси в Витебске врезалось в Lexus, пострадали три человека. Инцидент произошел вечером 25 января в районе перекрёстка проспекта Строителей и улицы Чкалова, сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома.

По предварительной информации, 35-летний водитель маршрутного такси Mercedes Benz при подъезде к перекрёстку проспекта Строителей и улицы Чкалова не выдержал безопасную дистанцию и совершил наезд на впереди стоящий автомобиль Lexus.

В результате аварии три пассажира маршрутки 29, 37 и 44 лет получили телесные повреждения и были доставлены в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

В Витебске произошло смертельное ДТП

ДТП в Витебске Маршрутка врезалась в Lexus пострадавшие
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2022 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by