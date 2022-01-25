Маршрутка врезалась в Lexus в Витебске: есть пострадавшие

Маршрутное такси в Витебске врезалось в Lexus, пострадали три человека. Инцидент произошел вечером 25 января в районе перекрёстка проспекта Строителей и улицы Чкалова, сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома.

По предварительной информации, 35-летний водитель маршрутного такси Mercedes Benz при подъезде к перекрёстку проспекта Строителей и улицы Чкалова не выдержал безопасную дистанцию и совершил наезд на впереди стоящий автомобиль Lexus.

В результате аварии три пассажира маршрутки 29, 37 и 44 лет получили телесные повреждения и были доставлены в больницу. По факту ДТП проводится проверка.