«Цель — воспитание здорового и сознательного поколения». Как благотворительный фонд поддерживает молодежный спорт

Что такое «социальная ответственность бизнеса»? На эту тему принято много разглагольствовать, но мало делать. К счастью, есть положительные примеры.

Говоря об историях социальной ответственности бизнеса стоит привести успешный кейс. Представляем Parimatch Foundation — международный благотворительный фонд. Его цель приведена на странице компании в интернете. Во-первых это воспитание здорового и сознательного поколения как высшая цель. Для этого компания организует расширение возможностей по образованию и спортивному развитию детей. Так, социальная ответственность Parimatch заключается в том, чтобы развивать детей и предоставлять им возможности для занятий спортом. По данным статистики, более двухсот 200 миллионов детей в мире не реализуют свой потенциал из-за ограничений и отсутствия поддержки своих начинаний.

Когда мы слышим, как государственные чиновники или бизнесмены говорят о социальной ответственности, вспоминается замечательная фраза о французе, который в возрасте 70 лет обнаружил, что всю свою жизнь говорил прозой. Одни говорят о роли бизнеса в системе свободного предпринимательства, а другие помогают обществу и его институтам, финансируют полезные инициативы.

Многие политики заявляют, что они защищают интересы тех или иных общественных групп. Тем временем бизнес живет в режиме поддержки общественных проектов и инициатив. При этом происходит достижение желаемых «общественных» целей. Свободное предпринимательство неразрывно связано с серьезным подходом к развитию общества. Уплата налогов — это уже посильная помощь. Но амбициозные предприниматели не останавливаются. К пользе для общества можно отнести и создание новых рабочих мест и защиту окружающей среды от загрязнения. Это «маст хэв» для современного поколения предпринимателей-реформаторов.

Пока теоретические дискуссии о «социальной ответственности бизнеса» продолжаются, бизнес уже действует в этом направлении, изменяя мир к лучшему сегодня, а не ожидая когда все утрясется само собой.

Строго говоря, бизнес не должен обществу ничего. Если компания уплачивает все налоги, выплачивает зарплаты и другие платежи, то заслуженную прибыль распределяет в своих интересах. Но компания — это не физическое лицо, а, как минимум, коллектив, который действует для извлечения прибыли. Ради чего того работать, если не получать доход?

Компания — это совокупность физических лиц, которые имеют индивидуальные обязанности. Нельзя сказать, что бизнес в целом может иметь обязанности. Первым шагом к ясности в изучении доктрины социальной ответственности бизнеса является вопрос о том, что она подразумевает для кого. Предположительно, лица, которые должны нести ответственность, являются бизнесменами, то есть индивидуальными собственниками или руководителями компаний. Большая часть рассуждений о социальной ответственности направлена на корпорации, поэтому в дальнейшем я буду в основном пренебрегать индивидуальными собственниками и говорить о руководителях корпораций. Конечно, в некоторых случаях его работодатели могут иметь другую цель. Группа лиц может основать корпорацию в благотворительных целях, например, больницу или школу. Целью управляющего такой корпорации будет не денежная прибыль, а оказание определенных услуг.

Организация реализует сразу несколько комплексных программ поддержки детей: «Да, я могу», «Новая физическая культура», «Спортивный наставник», «Boost4Best». В разработке находятся и другие идеи.

Каждая программу уделяет внимание детскому спорту, считая его важным инструментом для адаптации детей в социуме. Дополнительно развиваются лидерские качества и навыки командной работы.

Например, программа «Новая физическая культура» направлена на разностороннее глубокое развитие школьников, а также продвижение физической культуры в средних школах и других учебных учреждениях. С целью поддержки программы организация запустила онлайн-курс, который реально помогает педагогам физкультуры повышать квалификацию и вносить разнообразие в уроки физкультуры. Бесплатный курс включает 9 теоретических модулей. Практические модули программы включают такие дисциплины:

футбол;

кроссфит;

бег;

регби;

баскетбол;

чирлидинг;

шаговая аэробика;

пинпонг;

флорбол.

О программах Фонда можно говорить долго. Важно, что результат поддержи детей, в том числе с ограниченными возможностями, впечатляет. Более 500 детей уже приняли участие в бесплатных тренировках по футболу, баскетболу и другим видам спорта. Отметим, что спортивные и развивающие занятия являются инклюзивными, то есть они адаптированы как к детям с особенностями, так и без них.