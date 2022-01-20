В 2021 году ВВП Беларуси вырос на 2,3%

Несмотря на санкции, ВВП Беларуси в 2021 году увеличился на 2,3% (до 173,15 млрд. рублей), что оказалось выше как прогнозов независимых экспертов, так и официального прогноза, составлявшего 1,8%.

Рост ВВП в прошлом году превысил его сокращение в 2020 году, составлявшее 0,9%, то есть за два года ВВП поднялся на 1,4%.

Причиной успеха в 2021 году стал рекордный рост инфляции на мировом рынке, который привел к увеличению экспорта белорусских товаров примерно на треть (по итогам января—ноября 2021 года) — до 44,5 млрд. долларов, пишет select.by.

Это позволило увеличить производство промышленных товаров в РБ в 2021 году в сопоставимых ценах на 6,5% по сравнению с 2020 годом — до 154,44 млрд. рублей. Правда, запасы готовой промышленной продукции на складах за год выросли до 5,45 млрд. рублей с 5,08 млрд. рублей. В 2020 году промышленной продукции было произведено на 0,7% меньше, чем в 2019 году.

Объем производства сельскохозяйственной продукции в 2021 году снизился на 4,2% и составил 25 млрд. рублей. В 2020 году он увеличился на 4,8%, то есть по итогам двух лет наблюдается небольшой прирост.

Инвестиции в основной капитал в 2021 году сократились на 5,4% — до 30,13 млрд. рублей после снижения на 6% в 2020 году. Объем строительно-монтажных работ в прошлом году снизился на 12,2% — до 15,01 млрд. рублей, но затраты на приобретение машин, оборудования, транспортных средств увеличились на 3,9% — до 12 млрд. рублей.

Ввод жилья в эксплуатацию в Беларуси в 2021 году увеличился на 5,7%, достигнув 4 387,3 тыс. квадратных метров общей площади. В 2020 году прирост составлял 2,2%.

Увеличение в прошлом году связано с подъемом коммерческого строительства, в то время, как с государственной поддержкой было построено жилья всего на 2,2% больше: 1 335,1 тыс. квадратных метров.

Розничный товарооборот в 2021 году вырос всего на 1,6% и составил 59,95 млрд. рублей. В 2020 году он увеличился немного больше: на 2,1%. Оптовый товарооборот в прошлом году достиг 130,07 млрд. рублей, что превысило оборот за 2020 год на 4,4%. Оптовый оборот увеличился намного значительнее, чем розничный, что указывает на то, что рост экономики страны не сопровождается аналогичным подъемом благосостояния ее жителей.

И действительно, реальные располагаемые денежные доходы населения в январе—ноябре 2021 года увеличились всего на 2%, в то время как даже в аналогичном периоде кризисного 2020 года рост составлял 4,7%. При этом номинальная начисленная заработная плата за 11 месяцев 2021 года выросла на 13,2% в номинальном выражении и достигла в ноябре 1 476,3 рубля.

Товарооборот общественного питания в 2021 году увеличился на 14,4% и достиг 3,21 млрд. рублей. Но в 2020 году данный товарооборот сократился на 18,7%, то есть он еще не восстановился до докризисного уровня.

Пассажиров 2021 году в Беларуси было перевезено на 3,5% меньше, чем в 2020 году, то есть 1 547,3 млн. человек. В 2020 году число пассажиров сократилось на 18,6%, то есть за два года транспортная отрасль потеряла примерно пятую часть пассажиропотока. Это, наверное, отрасль, наиболее сильно пострадавшая от пандемии.

Грузов в 2021 году было перевезено на 3,5% меньше, чем годом ранее: 384,9 млн. тонн. Сокращение выглядит довольно странно на фоне роста ВВП и объемов промышленного производства. Но в 2020 году снижение данного показателя было больше: 6,8%.