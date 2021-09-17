Рост ВВП Беларуси в январе-августе 2021 года замедлился до 3%

По первой оценке Белстата, объем ВВП в январе-августе в текущих ценах составил BYN 110,9 млрд, или в сопоставимых ценах 103% к уровню января-августа 2020 года.

Напомним, в январе-июне и январе-июле прирост ВВП составлял 3,3%. Индекс-дефлятор ВВП за 8 месяцев по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 116,3%.

Объем промышленного производства в текущих ценах в январе-августе составил BYN 97,6 млрд, или в сопоставимых ценах 108,6% к уровню января-августа 2020 года.

Уровень промпроизводства в горнодобывающей промышленности увеличился на1,1%, обрабатывающей промышленности — 8,7%, снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом — 11,3%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений — 2,7%.

Грузооборот в январе-августе составил 79,8 млрд тонно-километров, или 100,1% к соответствующему периоду 2020 года. Организациями и индивидуальными предпринимателями перевезено 253,3 млн. тонн грузов, или 98% к январю-августу 2020 года.

Пассажирооборот составил 13 352,7 млн пассажиро-километров, или 110% к соответствующему периоду 2020 года. Услугами пассажирского транспорта воспользовались 1 018,5 млн человек, или 96% к данным годичной давности.

Оптовый товарооборот составил BYN 83,4 млрд, или в сопоставимых ценах 107% к уровню прошлого года.

Розничный товарооборот составил BYN 38,6 млрд, или 100,5% в сопоставимых ценах к уровню годичной давности

Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил BYN 16,9 против BYN 15,2 за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 92,4% розничного товарооборота республики, составил BYN 35,7 млрд, или 101,3% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания составил BYN 2,1 млрд, или 118,5% в сопоставимых ценах к уровню прошлого года.