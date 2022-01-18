В Витебске пьяный пассажир закурил в салоне такси, а после замечания — избил и ограбил водителя

Витебск
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В Витебске пьяный пассажир закурил в салоне такси, а после замечания — избил и ограбил водителя. В отношении дебошира возбуждено уголовное дело. Инцидент произошел вечером 15 января.

По информации пресс-службы Витебского УВД, 26-летний житель Смоленской области приехал в Витебск в гости к своей подруге. После застолья они вызвали такси, чтобы продолжить отдых в другом районе областного центра. На улице 1-й Пролетарской молодой человек закурил в салоне авто, а после того, как водитель сделал ему замечание, начал избивать таксиста.

Уходя с места преступления, нетрезвый пассажир забрал из салона авто часть выручки и деньги, которые должен был отдать за проезд.

Спустя пару часов молодого человека задержали, теперь он является фигурантом уголовного дела.

В Новополоцке пассажир порезал таксиста, потому что не было денег рассчитаться за поездку

 

 

 

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