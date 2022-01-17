В Полоцке горела квартира: спасена женщина

В Полоцке в одном из многоэтажных домов микрорайона Аэропорт по проспекту Мира грела квартира.

Сообщение о пожаре поступило спасателям 16 января в 15.58.

По прибытию спасателей из окна балкона седьмого этажа шел черный дым.

Квартира была не заперта. В одной из комнат горела кровать и матрац.

В соседней комнате на полу работники МСЧ увидели женщину: она сидела на полу и не могла самостоятельно выбраться, поскольку была очень пьяна. Спасатели вывели ее на улицу и передали прибывшим медикам. Пострадавшую госпитализировали.

Позже выяснилось, что работники МЧС спасали пришедшую в гости к хозяйке девушку. Сама хозяйка и еще одна подруга вышли из квартиры самостоятельно и не пострадали.

В результате пожара огнем в комнате повреждено имущество, закопчены стены и потолок.