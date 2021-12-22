На пожаре в Полоцке погиб мужчина

В Полоцке пожар унес жизнь мужчины. Трагическое происшествие произошло 22 декабря.

Сообщение от фельдшера скорой помощи о пожаре дома по переулку Юбилейному в Полоцке поступило 00-51, сообщает МЧС по Витебской области.

По прибытии к месту вызова подразделений МЧС наблюдалось горение внутри деревянного дома. В ходе тушения пожара работниками МЧС в горящей комнате на полу без признаков жизни был обнаружен 44-летний хозяин дома.

В результате пожара в доме повреждены стены, потолочное перекрытие, имущество. Причина пожара устанавливается.