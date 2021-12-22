На пожаре в Полоцке погиб мужчина

Витебская область
Опубликовано

В Полоцке пожар унес жизнь мужчины. Трагическое происшествие произошло 22 декабря.

Сообщение от фельдшера скорой помощи о пожаре дома по переулку Юбилейному в Полоцке поступило 00-51, сообщает МЧС по Витебской области.

По прибытии к месту вызова подразделений МЧС наблюдалось горение внутри деревянного дома. В ходе тушения пожара работниками МЧС в горящей комнате на полу без признаков жизни был обнаружен 44-летний хозяин дома.

В результате пожара в доме повреждены стены, потолочное перекрытие, имущество. Причина пожара устанавливается.

В Бешенковичском районе на пожаре сгорел мужчина

В Глубокском районе на пожаре погибла 90-летняя пенсионерка

гибель человека пожар
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2021 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by