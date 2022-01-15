Жертвами пожаров в Беларуси за сутки стали три человека

В Беларуси при пожаре в жилых домах за минувшие сутки погибло 3 человека, сообщает пресс-служба МЧС.

14 января в 6.01 спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире на 2-м этаже девятиэтажного жилого дома в Гродно по бульвару Ленинского Комсомола, принадлежащей 51-летней гражданке. На пожаре обнаружен погибший квартиросъемщик 1971 года рождения.

В этот же день в 19.44 сообщили о пожаре в жилом доме в деревне Баяновщина Полоцкого района Витебской области. На пожаре обнаружена погибшая 77-летняя пенсионерка.

Сегодня в 00.26 стало известно о пожаре в жилом доме в деревне Осовляны Дрогичинского района Брестской области. На пожаре обнаружена погибшая 92-летняя пенсионерка.

Причины пожаров и гибели устанавливаются.