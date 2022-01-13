Ярмарка вакансий состоится в Витебске

19 января в 11.00 в управлении по труду, занятости и социальной защите Витебского горисполкома по адресу: улица Б.Хмельницкого, 10, 2 этаж, состоится «Ярмарка вакансий» с участием организаций Витебска.
Соискателям будут предложены вакансии:
- государственных предприятий «Витебский Зеленстрой», «Спецавтобаза г. Витебска», «Жилищный ремонтно-эксплуатационный трест г. Витебска»,
- открытых акционерных обществ «Витебский ДСК», «Витебский завод тракторных запасных частей», «Витебский мясокомбинат», «Витебскоблавтотранс»,
- Первомайского (г. Витебска) отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь, совместного общества с ограниченной ответственностью «Белвест»,
- Витебской областной клинической больницы.
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